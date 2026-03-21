Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
21.03.2026 20:05
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyor, güzel evlatlarımızın fedakar ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.