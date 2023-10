Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Gıda Günü mesajı: Tahıl koridoruyla küresel açlık krizinin önüne geçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen ve 2023 teması “Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma.” olarak belirlenen Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği’ne video mesaj gönderdi.



“‘2030’DA SIFIR AÇLIK’ YAKLAŞIMINDAN MAALESEF GİDEREK UZAKLAŞIYOR”



Düzenlenecek etkinlikleri, suya ilişkin farkındalığı artıracağına inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.



Hükümet olarak son 21 yılda su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, “Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı bu yıl yenileyerek yol haritamızı oluşturduk. Tarımsal sulama yanında, sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz.” dedi.

“‘SIFIR AÇLIK’TAN UZAKLAŞILIYOR”



Erdoğan video mesajında, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden “2030’da sıfır açlık” yaklaşımından giderek uzaklaşıldığına da dikkat çekti.



Tarım ve Gıda Örgütü’nün değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla boğuştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken, maalesef günümüz dünya nüfusuna kafi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor.” diye konuştu.



Erdoğan, son dönemde Türkiye’nin çevresinde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğine dikkat çekti.



Erdoğan, “Birleşmiş Milletler İle birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



“Başta Afrika olmak üzere açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan coğrafyaların yükünü hafifletmeye yönelerek çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kalkınma yardımları konusunda dünyanın en cömert ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin, her konuda gıda ve su krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca tüm mevkidaşlarımı, eşim Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir harekete dönüşen ‘Sıfır Atık’ hamlesinin başlıklarından olan ‘Gıdada sıfır kayıp’ hedefi doğrultusunda inisiyatif almaya davet ediyorum. Yarın değil bugünden, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nden başlayalım, gıdamızı koruyalım, gıda israfına son verelim diyorum. Bu düşüncelerle, 2023 Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği'nin başarılı geçmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”