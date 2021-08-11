Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düzensiz göç açıklaması: Türkiye yol geçen hanı değildir

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ortak yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"KARAYOLLARINI TERCİH ETMEYİN HEYELAN OLABİLİR"

(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir.

ORMAN YANGINLARI



Önümüzdeki yıl belki kendimize ait uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız.

Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli hava aracı olan helikopterler 2002 yılında 18 adetken 2021 yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte bu rakam 60'a yaklaştı.

TOKİ 1 ay içerisinde inşaatlara başlayacak. Hedef, 1 yıl içerisinde bu inşaatları bitirmek.

Yanan ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Bu alanlar en verimli şekilde ağaçlandırılacak, yeniden orman olacak.

"THK'YI ÇALIŞAMAZ HALE GETİREN SİZSİNİZ"

Türk Hava Kurumu, devletin bir kurumu değildir. Nasıl çeşitli vakıflar, dernekler varsa Türk Hava Kurumu da bunlardan bir tanesi.

(CHP'ye) Türk Hava Kurumu'nu çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayan, kurumun eski yöneticileridir.

Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi.

"HİÇBİR DİJİTAL MECRA HUKUKTAN AZADE DEĞİL"

Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınla mücadelemize gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Manipülasyonun bini bir para. Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz.

DÜZENSİZ GÖÇ

Gerek İran kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralarda yükselen duvarlar bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için.

(Düzensiz göç) Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz.

Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil.

TALİBAN İLE GÖRÜŞME

Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz. Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor.

Katar ile bu akşam görüşmem oldu, Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulha yönelik bir adım atarız.



"TOPLUMUMUZUN TAMAMININ AŞILANMASINI İSTİYORUZ"

(Covid-19) Toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Buna göre de imkanlarımızı seferber ettik.

(TURKOVAC aşısı çalışmaları) Neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüz yüze eğitime geçiş konusu 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirilecek.

(Yeni anayasa) Devlet Bey'e bu hazırlığımızı takdim edip, bu çalışmamızı istiyorum ki çok daha güzel bir noktaya taşıyalım. Muhalefet partilerinden, somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını bekliyoruz.

EKONOMİ

Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik seviye, yılı gayet iyi seviyede kapatacağımızın göstergesidir.

İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor.

Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz.

(TMO'nun fındık alım fiyatı) Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.

(Kamu işçisinin sözleşmesi) İşçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. En düşük ücret 4 bin 100 TL'ye yükseltildi. En düşük ücret alan işçilere 1.217 TL artış yapıldı.

(YKS baraj puanının düşürülmesi) Bu adımın gençlerimizin geleceği için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum.