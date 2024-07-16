Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Enflasyonun ateşi düşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Ekonomiye yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız enflasyonu körüklemeden vatandaşımız refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bugün idrak ettiğimiz Aşure Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını gönülden niyaz ediyorum.



Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun ilişkilerimiz oldu.

Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin. Bu konuda ciddi yatırımcılara her türlü kolaylık sağlanıyor.

NATO LİDERLER ZİRVESİ



9-11 tarihleri arasında Vaşington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin NATO içerisinde önemini tekrar ortaya koymuştur. Müttefiklerden beklentilerimizi ifade ettik. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Bunların ittifak ruhu ile bağdaşmadığı açıktır. Temaslarımızdan bunları söyledik.



İsrail'in durdurulmasının tüm dünyanın huzuru için önemli olduğunu ifade ettik. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.



Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin veremeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz. Dostlarımızın sayısını artırmaya önem veriyoruz.



Bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır.



TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ



Trump'a yönelik suikast girişimi dünyadaki mevcut kırılganlıkları ortaya sermiştir. Saldırıyı tekrar lanetliyor ve Trump'a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum.



TÜRKSAT 6A



Geçen hafta Türksat 6A'nın yolculuğu 8 Temmuz'da fiilen başladı. Doğrulamaların ardından 3 ay sonra operasyona alacağız. Haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik.



DEPREMZEDELERE KONUT TESLİMATI



Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan gönlümüz rahat etmeyecek. Biz milletle seçim meydanlarında yapruğı sözleşmeye sadık duranlarız.



İZMİR'DEKİ ELEKTRİK FACİASI



Bundan 3 ay evvel Beşiktaş'ta 29 emekçi kardeşimiş ihmallerin kurbanı oldu. Antalya'da teleferik faciası.. İstanbul'da çocuk parkında 5 yaşındaki evladımız can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin, ihmalkarlığın faturasını İzmir Konak'ta ödedik. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunda vebali olanlar bir kez olsun özür dilemedi. Sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar.



İstanbul'daki, Antalya'daki skandallarda nasıl vicdansızca davrandıysalar, İzmir'deki müessif hadisede de aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler. İnsan hayatına mal olan iş bilmezlikleri artık bir dur demek gerekiyor.



EKONOMİYE YÖNELİK MESAJLAR



Sokağa, pazara kulak tıkayan bir hükümet asla olmadık. Hayat pahalılığının bilincindeyiz. Amacımız enflasyonu körüklemeden vatandaşımız refahını kalıcı olarak yükseltmektir.



Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz.



Orta Vadeli Programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımızı yıpratma kampanyaları da yoğunlaşmakta. Ne biz ne milletimiz bu saldırılara prim verecek.



Merkez Bankası brüt rezervlerimiz, 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz.



Ekonomiye dair birçok düzenlenmeyi içeren teklif bugün TBMM'ye sunuldu.