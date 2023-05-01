Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına iyileştirme vaadi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrasını işaret ederek emekli maaşlarına iyileştirme vaadi verdi.

Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

''MEMUR-SEN, HAŞHAŞİ BOZUNTULARI İLE MÜCADELEDE HEP YANIMIZDA OLDU''



''28 yıllık dönemde Memur-Sen daima tavrını haktan adaletten yana koymuştur, vesayetçilerin tehditlerine boyun eğmemiştir. Memur-Sen ülkemizle birlikte dünyanın dört bir tarafında hakları çiğnenen tüm mazlumlara da kol kanat germiştir. Haşhaşi bozuntuları ile mücadelede hep yanımızda olan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum.



MUHALEFETE ELEŞTİRİ: DEPREM BÖLGESİNİ TERK ETTİLER

Bu deprem felaketinde sizler canla başla çalışırken kimileri de yalnızca şov yapmanın peşinde koştu. İnsanımızın canı yanarken bunlar devleti devletin kurumlarını özellikle suçladılar. Milleti suçladılar. İşleri bittikten sonra da deprem bölgesini terk ettiler. Biz devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz.

''IMF KOMİSERLERİNİN ÇANTACILIĞINI YAPIYORDU''

Bugün utanmadan sıkılmadan 'Ülkeye 300 milyar dolar getireceğim.' yalanını atanlar, o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bay bay Kemal, halef selef olduklarınız o zaman niçin size bir kuruş para vermediler?

''ESRAR EROİN KAÇAKÇILARININ LONDRA'YA GÖTÜRDÜĞÜ PARADAN 300 MİLYAR DOLAR ALACAK''

Bay bay Kemal onun bir sözcüsü var İP'in de malum Merkez Bankası'ndan şöyle bir uğrayıp geçen garibi var ikisi bir otel odasında IMF temsilcileri ile görüşme yaptılar. Neymiş biz sıkıntıdaymışız IMF'ten borç almamız lazımmış. Biz gerek yok dedik. Şimdi ne diyor bu herhalde esrar eroin kaçakçılarının Londra'ya götürdüğü paradan 300 milyar dolar alacak. Bu başka türlü gelmez. 27,5 milyar dolar o zaman döviz rezervimiz vardı Merkez Bankası'nın şu anda 122 milyar dolar döviz rezervimiz var.

''MİLLETİMİZİ DE DEVLETİMİZİ DE ENKAZLARIN ALTINDA BIRAKMADIK''

Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi de devletimizi de enkazların altında bırakmadık.

''CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ATAMALARINI YAPIYORUZ''



Öğretmenlerimizden sağlıkçılarımıza kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Hiç kimseyi ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Diğer emeklilerimizin de şartlarını iyileştirecek çalışma için Hazine ve Maliye Bakanı'nı talimatlandırdık.

EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME VAADİ

Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

''MEMURLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ''

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız.

''KILIÇDAROĞLU'NUN TEKAÜT VAKTİ GELDİ''

Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu. 14 Mayıs'ta tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece CHP seçmenini ve milletimizi bu eziyetten kurtaracağız Bay bay Kemal 'Aleviyim.' diyor. Senin Aleviliğinden bize ne. Hayırlı olsun ne kadar güzel ama bugüne kadar sen bunu hiç söylemiyordun. Ne oldu da bugün söyledin? Çok manidar. İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır.



ARTAN KİRALAR



TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız. Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

''BUNLAR İÇİN EN UYGUN YER BODRUM''



Kimsenin ekmeği ile oynamadık. Şimdi 'Kimseyi işinden etmeyeceğiz.' diyor. 4 yıldır belediyelerde işlerinden edilen vatandaşlarımın hakkını hukukunu acaba sen neyle izah edeceksin? İyi bir Ankara İstanbul İzmir diyor. Ne iyisi? 4 senedir sizi gördük. Her tarafı pislik götürüyor. Bir yağmur yağdığı zaman bakıyorsun belediye başkanları ortada yok tatildeler. Bunlar için en uygun yer Bodrum. Hep oradalar.

''ELMA ŞEKERİ DAĞITIR GİBİ CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI VERDİ''

Elma şekeri dağıtır gibi önüne gelene birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi. Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız.



''CUMHUR İTTİFAKI LGBT'Cİ DEĞİLDİR''



Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Adı 'Millet' olan zillet ittifakında LGBT aleyhine bir söz duydunuz mu? Yok. Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini çok iyi biliyoruz."