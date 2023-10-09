Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi paylaştı. Erdoğan kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilere bir seferliğe mahsus 5'er bin lira ödeneceğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan hem emekli olup hem çalışanların ise kapsama dışında olacağını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz.



Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde düzenlenecek en büyük bilimsel etkinlik olan uluslararası uzay kongresinin yetmişyedincisine Antalya'da ev sahipliği yapacağız.



Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı yapma hayalimize adım adım yaklaşıyoruz.



Bölgemizde ve dünyada dini ve etnik kökenli çatışmaların, nefret suçlartının arttığı bu dönemde Türkiyenin kucaklayıcı tavrı çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcileri ve mensuplarının katılımı ile başarılan hoşgörü iklimi Kudüs başta olmak üzere dünyaya örnek olmasını istiyoruz.



"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"



Hayat pahalılığı soununu çözmek için adımlar atıyoruz. Öncelikle üzerimize düşenleri eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.



Fahiş fiyat sorunun artık sonuna geldiğimizi gözlemliyoruz.



Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla ile büyütme hedefimizden asla şaşmıyoruz.



Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz pazarlama, satış ilan sınırlmalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor.



Konut sektöründe haksız fiyat yükselten firmalar bunun bedelini ağır para cezasıyla ödeyecek.



Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı reklam yapan firmalar ile, etiketi ile kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyet ile duruyoruz.



"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN BÖLGEYE HUZUR GELMEYECEK"

Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyecek. İsrail güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddete nasıl karşıysak İsrailli sivillere karşı şiddete de karşıyız.

Gazze'ye orantısız saldırılar asla kabul edilemez. İSraiş şehirlerine yönelik eylemleri de tasvip etmiyoruz. Bir şiddet sarmalına girilmesi acıdan başka bir şey getirmez. İsrail'den bombardımanı durdurmasını istiyoruz. Esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazırız.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...