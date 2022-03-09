Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

''CHP PEŞİNE TAKTIĞI BİR 28 ŞUBAT İTTİFAKI KURDU''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Seçime 15 ay gibi kısa süre kaldığını düşünerek her anımızı çalışmalarımızı çok iyi değerlendirmeliyiz. Partimizi sandıktaki 16. zaferine hep birlikte hazırlayıp, hep birlikte taşıyacağız. İktidarın olduğu yerde elbette muhalefet de bulunacaktır. Siyasi muhalefeti önemli gerekli bir vaka olarak kabul ediyoruz. Karşımızda bırakın milleti kendine bile hayrı olmayan bir CHP vardır. Bu CHP peşine taktığı bir 28 Şubat ittifakı kurdu.

''ESER VE HİZMET SİYASETİNDE YARIŞACAK MUHALEFET ARIYORUZ''

Güya bu ittifakla seçimi kazanarak ülkenin yönetim sistemini değiştirecek. Daha masada hangi sırayla oturacaklarına karar veremeyenlerin dirayetli cesaretli adımları nasıl atacaklarını merak ediyoruz. 28 Şubat ittifakının karşı çıktığı hususlara bakınca, Türkiye'nin küresel kazanımlarından vazgeçeceklerini anlıyoruz. Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapanlar bunlardı. Dün patates soğan üzerinden bugün yağ üzerinden ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışanlar yine bunlar. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır. Bunları yerli milli duruş sergilemek yerine peşinden gittikleri müptezellik baki kalacaktır. Biz eser ve hizmet siyasetinde yarışacak muhalefet arıyoruz. 28 Şubat ittifakının milletin gerçek gündemiyle ilgili herhangi bir program ortaya koyduklarını görmedik.

''ENFLASYON ÜLKEMİZE MAHSUS DEĞİL''

Enflasyonun sadece ülkemize mahsus bir durum olmadığı, gelişmiş ülkelerin de aynı sıkıntılarla boğuştuğu bir gerçektir. Bu süreçte Türkiye üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatlamıştır. Kurdaki yükselişten küresel emtia fiyatlarındaki aşırı artışların ülkemize yansımasından kaynaklanan bir hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız. Gelişmiş ülkelerin de aynı sıkıntılarla boğuştuğu bir gerçektir. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları mercek altına aldık, gereken müdahaleleri yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de arz güvenliği ve fiyat istikrarı için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Bunları yaparken de mali disiplinden taviz vermiyoruz. Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı uygulamasına vatandaşımız büyük ilgi gösterdi. Bu hesaplarda biriken tutar yaklaşık 550 milyar lirayı buldu.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Küresel piyasanın etkisi, gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye, üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatlamıştır. Her konuda vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bugün 14. gününü geride bırakan çatışmalar ciddi insani kayıplara ve dramlara yol açıyor. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna'da yaşanan vicdansızlık. Yaşanan drama rağmen Batı kılını kıpırdatmıyor. Sadece bol bol nasihat çekiyorlar. Herhangi bir insani destek yok. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar, 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyor. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Bu faşist uygulamalar Ukrayna halkının meşru mücadelesine gölge düşürmektedir. Türkiye olarak ilkeli ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıktık. Mazlumları, dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur. Savaşın, savaşların kesinlikle kazananı olmaz.''