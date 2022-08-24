Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ İÇİN 75 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(Uluslararası müteahhitlik hizmetleri) Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı, ilk etapta 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz. Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği alanların başında müteahhitlik sektörü gelmesi rağmen firmalarımızın ülkemizi başarıyla temsil etmeyi sürdürmesinden memnuniyet duyuyoruz.

''TÜRKİYE SON 20 YILDA KARAYOLU, HAVAYOLU VE DEMİRYOLU ALTYAPISINI BÜYÜK ÖLÇÜDE YENİLEMİŞTİR''

Salgında döneminde gelişmil ülkelerin altyapılarının nasıl yetersiz olduğunun ortaya çıkmasını önümüzdeki dönemde yapılacak devasa yatırımların habercisi olarak görüyorum. Türkiye son 20 yılda karayolu, havayolu ve demiryolu altyapısını büyük ölçüde yenilemiştir. Türkiye barajlar ve diğer yatırımlarla kalkınmasına destek olacak enerji ihtiyacını karşılamıştır.

''YASAL DÜZENLEMEYSE YASAL DÜZENLEME''

Sizlerden de artık daha büyük ölçekli, daha büyük katma değerli projelerde gerekiyorsa girişim ortaklıkları kurarak yer almanızı bekliyoruz. Az önce de ifade edildi özellikle de işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavere dalavere yapmak suretiyle onların güya haklarını alıp iade edecekmiş gibi oradan kendilerine imkan tevlit etme gayretleri noktasında başta şu anda Cumhurbaşkanı Yardımcım Fuat Bey olmak üzere diğer bakan arkadaşlarıma da söylüyorum, hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenlemeyse yasal düzenleme bunu yapmak suretiyle bu adımı atacağız. Diğer bir konu da vergi noktası, Hazine ve Maliye Bakanımız burada, bu konuyla ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakanımız hiç gecikmeden onun için de Meclis'in açılmasını bekleme diye bir durum söz konusu değil, bunu bakanlık nezdinde süratle adımı yapıp bunun çıkışını da bakanlığımızın sağlaması gerekir.

''TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEK, GÜÇLENDİRECEK, 2053 VİZYONUNA HAZIRLAYACAĞIZ''

Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, güçlendirecek, hedeflerine ulaştıracak, 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ülkemizin kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmamız, hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Küresel, siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin yeni baştan dizayn edildiği bir dönemde ülkemizin önündeki fırsatları kaçırmaması için her türlü gayreti göstermek, her türlü fedakarlığı yapmak boynumuzun borcudur.

''KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME KONUSUNDA EN BAŞARILI ÜLKEYİZ''

Küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin hepimiz farkındayız. Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir.

''ENFLASYON, FAİZ, KUR DİYE SORUNLARIMIZ VAR AMA...''

Enflasyon, faiz, kur diye sorunlarımız var ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Birileri Türkiye'de üretim bitti diyor. Gerçek öyle mi? Tarımda çok iyi rekolte ettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Turizmde başarılı bir sezon geçiriyoruz.

''ENFLASYONUN SOSYAL ETKİLERİNİ SINIRLANDIRDIK''

Biz işçisinden memuruna her kesimden vatandaşımızın gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık.

''AVRUPA'DA İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLMEYE BAŞLADI''

Avrupa'da gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fiili fiyat artışı ile ücretlere yapılan artış arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı.



''ÜLKEMİZİN BİR KEZ DAHA HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMASINA İZİN VEREMEYİZ''

Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha yolundan çıkartılmasına, hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz. Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır. (Finans kesimi-reel sektör yaklaşım farklılığı) Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum."