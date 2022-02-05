Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.



''40 DAKİKA SÜREN ULAŞIM 5 DAKİKAYA DÜŞECEK''

Zonguldak-Kilimli Yolu üzerinde inşa edilen tünellere, Türkiye'nin fikir ve ilim dünyasının önemli simalarından, "şehrin evladı" Prof. Dr. Teoman Duralı'nın isminin verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilimli Yolu'nun Prof. Dr. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin Karaelmas ve Uzunkum kavşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım, 5 dakikaya düşecek. Hem yolun yarı yarıya kısalması hem seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak'la Kilimli'yi adeta bütünleştirmiş oluyoruz. Açılışını yapacağımız bir başka önemli ulaştırma yatırımı Zonguldak-Karadeniz Ereğli Yolu Değirmenağzı 1 ve 2 tünelleri, Kozlu Viyadüğü ve köprüleri, Ereğli Hastane ve Karaelmas köprüleri, kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira olan bu proje sayesinde artık Zonguldak ile en büyük ilçesi Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecektir. Her iki istikametteki tünel, köprü, kavşak projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak'ın kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımdaki bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinden hiç şüphe duymuyorum."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi altyapıların yenilendiğini ve genişletildiğini, toplamda 326 milyon liralık yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzı beldelerine getirilen doğal gaz hatlarının resmi açılışının da yapıldığını söyledi.



TOKİ tarafından Üzülmez ve Terakki mahalleleri ile Çaycuma ve Devrek ilçelerinde 266 milyon liralık yatırımla 1683 konut, 3 cami, 6 ticaret merkezi inşaatının tamamlandığını kaydeden Erdoğan, TOKİ projelerinin yanı sıra çeşitli kurumlara, üniversitelere, belediyelere ait çok sayıda yatırımın da resmi açılışlarının yapıldığını belirtti.



Erdoğan, toplamda 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların hayırlı olmasını dileyerek yatırımların Zonguldak'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



"ARTIK YENİ VE DAHA BÜYÜK BİR KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, katedilen mesafelerin çok büyük bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek, öyle kolay gerçekleşmeyecek."



Salgın döneminde herkes içine kapanırken Türkiye'nin üretime ve ihracata yüklenmesinin sebebinin bu fırsatı değerlendirmek olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesini ve küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. İşte sizler gördünüz, döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik" diye konuştu.



Erdoğan, salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlar ve kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu edilmeyen bir yükseliş yaşandığını dile getirdi.



"ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Çalışanları, hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptıklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızla çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yılbaşından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmemek mecburiyetinde kaldık. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ve ne istediğidir. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir."



Erdoğan, külfeti de hep birlikte sırtlayacaklarını vurgulayarak "Ama bu yükün sadece vatandaşımızın özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müsterih olun. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak, bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Siyasi kadrolar arasında bunun için gereken inanca, ruha, birikime, pratiğe, kararlılığa tek sahip olan da yine sadece biziz." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE BİR DÖNÜM NOKTASINDAN GEÇİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:



"Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Büyük ve güçlü Türkiye demek, müreffeh bir millet ve onun müreffeh bireyleri de demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz.

''HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ DE ÇÖZECEĞİZ''

Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyasetten vefa değil aynı zamanda can borcumuz var."