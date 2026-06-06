Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 39'uncu Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleşiyor. Genel Kurul ve ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığı yürütürken, özel sektörü temsil etme görevini DEİK üstleniyor. DEİK, 6 bin üyesiyle Türk özel sektörünün dış ekonomik münasebetlerini başarıyla ifa ediyor. Her fırsatta vurguladığımız üzere Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'ya yayılan iş konseyleriyle DEİK, ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla kıvanç duyduk.

“İHMAL EDİLMİŞ COĞRAFYALARLA YENİ AÇILIMLARA İMZA ATTIK”

- Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Vizeleri kaldırarak, diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. Sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim.

“TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK HAMLELERE YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM ETTİK”

- Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde geliştirmenin çabasında olduk. Türkiye 'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi küresel anlamda daha güçlü aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık oldum.

“BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

- El ele verdik, omuz omuza verdik. Gönül birliği yaptık ve Türkiye'yi daha öne hiç tecrübe etmediği seviyelere sizlerle birlikte taşıdık. Yerli üretim mallarımızın kalitesini dört bir yanına ulaştırdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.

“TÜRKİYE'NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ”

- Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini sizler çok çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden, ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar, bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz. Türkiye'nin artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor.

“ENFLASYONDA UMUT ETTİĞİMİZ ORANLARI YAKALAMAYI TEMENNİ EDİYORUZ”

- Dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz. İran savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz. Burada şu gerçeğin altını önemle çizmek istiyorum; küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ortamıdır.