Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyat açıklaması

Antalya'da Phaselis Tüneli açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer-Kumlucu Yolu Phaselis Tüneli açılış törenine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

''FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI TÜM DÜNYANIN ORTAK SIKINTISI''



''Enerjiden gıdaya madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntılardan en az etkilenen ülkelerden biridir.

''TÜRKİYE SİYASİ OLARAK YAKIN TARİHİNİN EN İTİBARLI KONUMUNDA''



Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır.



''ENFLASYONUN DA BOYNUNU KIRDIĞIMIZDA ARTIK...''



Ekonomide de üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar."

PHASELİS TÜNELİ



Phaselis Tüneli 2x2 şeritli yolda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek.

Dağlık yapıya sahip güzergah tünel ile ulaşım standardını artıracak. Tünel ile birlikte trafik akışı önemli ölçüde rahatlatılacak.



Güzergah 1,9 kilometre, seyahat süresi ise 5 dakika kısalacak. Tünel ile zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira yıllık toplamda 20 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 1842 ton azalacak.