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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'de bir Türk Başkonsolos çalışanının şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."
VİDEO: ERBİL'DEKİ SALDIRIDAN GÖRÜNTÜLER