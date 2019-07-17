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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'de bir Türk Başkonsolos çalışanının şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

VİDEO: ERBİL'DEKİ SALDIRIDAN GÖRÜNTÜLER