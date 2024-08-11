Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da 11 Ağustos 2017 günü şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için anma mesajı yayımladı. Erdoğan, “Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı

Cumhurbaşkanı , Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i, ölümlerinin yedinci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

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