Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim tartışmalarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Bizce bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibaretttir. Tabii yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimlerin yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin diğer bir çok alan gibi burada da Türkiye'yi geriden takip ettiği anlaşılıyor. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır." dedi.

