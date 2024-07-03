Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim tartışmalarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından dillendirilen erken seçim tartışmalarına değindi. Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram bulunmadığının altını çizen Erdoğan, "Muhalefet, böyle sahte gündemlerle kendi içindeki bilek bilek güreşini perdelemeye çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim tartışmalarına yanıt

Cumhurbaşkanı , tartışmalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Bizce bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibaretttir. Tabii yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimlerin yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin diğer bir çok alan gibi burada da 'yi geriden takip ettiği anlaşılıyor. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır." dedi.

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Bölgede yaşanan kriz ve çatışmalara değinen Erdoğan, " son bir yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz ve çatışma patlak verirken milletimizin çözülmesi gereken bunca meselesi varken sırf eski ve yeni takım arkadaşlarına çalım atmak için bu tür tartışmalara meyledilmesini doğru bulmuyoruz. Muhalefet iç hesaplaşmasını ülkeye millete ve ekonomiye zarar verecek şekilde yürütmemelidir." açıklamasında bulundu.

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