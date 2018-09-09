Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "737. Sögüt Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri" dolasıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında Türkiye'nin içine sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemden uzaklaştıkta güçlendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı mesajında Sultan Alparslan'ın açtığı kapıdan Anadolu'ya giren, 'Kızıl Elması'nı arayan ecdadımız Ertuğrul Gazi ile kendisine yeni bir istikamet belirlemiştir dedi.
"Biz de aynı idealler uğruna mücadele etmeyi sürdürüyoruz, katettiğimiz mesafe önemli ama asıl menzilimizi düşündüğümüzde yetersiz görüyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gerek ülkemizin gerek bölgemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışıyoruz, milletin emanetini daha ileri taşımaya kararlıyız" dedi.