Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki yangın şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki yangın şehitleri için taziye mesajı

Erdoğan mesajında "’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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