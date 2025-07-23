Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki yangın şehitleri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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