Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki yangın şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.