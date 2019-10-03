Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı
Anadolu AjansıTürkiye
Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.