Türkiye'nin de aday olduğu yarışta Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024, Almanya'ya verilmişti.

Almanya ziyereti kapsamında Köln'de gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu soruldu. Erdoğan'ın yorumu şöyle oldu:

"Açık konuşayım, çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda ALmanlardan geir kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş oldu."