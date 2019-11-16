Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT mesajı: Seçim kaybetsek de yokum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Sosyal güvenlik sistemimizi yeniden inşa ettik. İşçi, memur için ayrı verilen hizmeti tek çatı altında topladık. Sosyal güvenlik sistemimizin bütçe üzerindeki yükü de azalttık. E-devlet uygulamalarıyla da kağut üzeridnen yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürülebilecek seviyeye çıkardık. Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık. Bayramlarda biner lira ikramiye vermeye başladık. Emekli maaşını 4 kat artırdık, kesintilerini kaldırdık.

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın intibakları için her türlü kolaylığı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmeti alanında da çok önemli ilerlemeler sağladık. Genel sağlık sistemi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Vatandaşlarımızın işlerini zorlaştıran rencide eden uygulamaların hepsine son verdik. Elektronik reçete ile yanlış ilaç ve dozu ortadan kaldırdık. Artık evlere de sağlık hizmeti veriyoruz. Tüp bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine pek çok ödemeyi kapsama aldık. Kanser tedavisinde ilave ücret alınmasının önüne geçtik. Ateşli silah ve trafik kazaları kaynaklı protez ihtiyacının bedellerini de karşılamaya başladık. Protez olayında da anne ve babaların yanındayız.

Gençlerimizin mezun olduktan 2 yıl sonra ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağladık. Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık. Kayıtdışı ile birlikte istihdam 29 milyonun üzerine çıktı. Kayıpları da hızla telafi ediyoruz.

Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz. Ekonomide genel toparlanmanın etkisiyle gelecek yıl istihdam artışı çok daha fazla olacak.

"IMF'NİN KAPISINI CHP AÇTI"



Cari işlemler eskiden açık veriyordu şimdi fazla veriyor. Bay Kemal ne diyordu, 'Bunlar IMF'ye gidecek' diyordu. IMF'nin kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil.

"FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK"

Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Merkez Bankası Başkanını göreden aldık Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de.

Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada. Ekonomik güven endeksi son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu olumlu gelişmeler inşallah devam edecek ve Türkiye hak ettiği seviyeye ulaşacak.



EYT MESAJI

Bizim başımıza erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecek ve ödedi. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Erken emekli olup ikinci iş arayacak ve işsizliğin yükselmesine neden olacak. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsek de olmayacak. iskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.

İnşallah şimdi Avrupa Kupası'na gidiyoruz. Buradan başarılı bir neticeyle çıkmayı hem gençlerimizden istiyoruz hem duamız o. Olmaması için hiçbir neden yok. Yeni bir tarihi Şenol Hocamız ve gençlerimiz yazacak.

Mehmetçikle mücadele veren Suriye milli Ordusu'na ana muhalefet partisi terörist diyor. Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde.

YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir. Terör koridoru kurma çabası, bizi kendi sınırlarımız içinde hapsetme projesinin bir ürünüdür.

"SALDIRI VE TUZAKLAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir.

ABD ZİYARETİ

Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır."

