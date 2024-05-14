Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Milletin boğazındaki lokmasına göz dikenlerden hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu.



Erdoğan konuşmasında kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artışa değindi.

Fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, bu artışların sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceğini ifade etti, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Erdoğan, “Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında zaman zaman gördüğümüz ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır.” dedi.



“HESABINI SORACAĞIZ”



Arz-talep dengesini bozacak güce ulaşan çıkar odakları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunun bilinmesini isterim, milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.” dedi.



“FAHİŞ FİYAT DÜZENLEMESİ DEVLETİN ELİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK”



Meclis’e gelmesi beklenen fahiş fiyat düzenlemesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz mücadeleyi fiyat oyunlarına kurban vermeyiz. Meclisimizde görüşülen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecek.” diye konuştu.

"PLANLI TARIMSAL ÜRETİME GEÇİLECEK"

Çiftçilere yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin planlı tarımsal üretime geçmesini sağlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız.” şeklinde konuştu.