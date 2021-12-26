Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması: Bu çarkı bozup milleti hedefine ulaştıracağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İstanbul'u böyle bir şevkle böyle bir aşkla seviyoruz. Esasen İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmek de o derece meşakkatli ama aynı zamanda o derece şerefli bir iştir" dedi.



Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına başlamadan önce katılımcıların coşkulu tezahüratları üzerine "Allah'ın izniyle görüyorum ki 2023'ün ışıkları ufukta. Maşallah, tebarekallah, bu ne güzellik böyle" diye konuştu.



Dava ve yol arkadaşlarını, partinin mensuplarını, kadınları ve gençleri selamlayan Erdoğan, hediye verilecek mahalle ve sandık başkanları nezdinde, kuruluşundan bugüne AK Parti saflarında görev alan, emek veren, mücadele edenlere şükranlarını sundu.



Erdoğan, AK Partinin kuruluşundan itibaren her kademede, her seçimde, iyi ve kötü her günlerinde birlikte olduklarından ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, İstanbul'un medeniyetimizde, tarihimizde ve kendi davalarında da ayrı bir yere, ayrı bir hikayeye, ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.



Her fırsatta hatırlattığı gibi İstanbul'un sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değer olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"İstanbul adını göklere yazarsanız düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğunuz bir şehir. İstanbul zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilimiz, vatanımız olan bir şehir. İstanbul güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar bir şehirdir. İstanbul insana seversen olayım yarin dedirten bir şehirdir. Biz İstanbul'u işte böyle bir şevkle böyle bir aşkla seviyoruz. Esasen İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir.

İstanbul'u sevmek demek gözü ve gönlü burayla rabıtalı Balkanlarından Kuzey Afrika'sına kadar koskoca bir coğrafyayı sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek, her rengiyle her inancıyla her kültürüyle her meşrebiyle tüm insanlığı sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmek de o derece meşakkatli ama aynı zamanda o derece şerefli bir iştir."



Erdoğan, bu şehre hizmet etmenin aynı zamanda İstanbul'un manevi muhafızları olan Eyüp Sultan Hazretlerine, Yuşa Hazretlerine, Hüdayi Hazretlerine ve daha nice gönül sultanına hizmet etmek anlamına geldiğini vurguladı.



Bu şehre hizmet etmenin Fatih Sultan Mehmet Han'dan başlayarak 3 kıta 7 iklimi aynı kutlu çınarın altında toplayan ecdada, 84 milyonun tamamının kalbine girmek, daha önemlisi gönül coğrafyasının her köşesine ulaşacak bir sevgi haresi oluşturmak demek olduğunu belirten Erdoğan,"Bizi bu şehre hizmet etme şerefine nail eyleyen Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır." dedi.



"GEREKTİĞİNDE 7 DÜVELE MEYDAN OKUMA GÜCÜ DE VEREN BU AŞKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, "Bizim gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır. Bize gerektiğinde 7 düvele meydan okuma gücü veren de işte bu aşktır. AK Parti saflarında samimiyetle gayretle fedakarlıkla mücadele eden her bir kardeşimizin de aynı hissiyatla davasına sarıldığına, partisinin başarısı için çalıştığına inanıyorum" diye konuştu.



Dün Gaziantep'te bunu gördüğünü ifade eden Erdoğan, hem kapalı salon teşkilat toplantısında hem miting alanında on binlerin olduğu meydanda bu aşkı, bu heyecanı, bu coşkuyu gördüklerini vurguladı.



Erdoğan, fabrikaya gittiğinde işçilerle beraberken de bu heyecanı gördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"Gençler elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. Tekbirimizle ezanımızla bayrağımızla İstiklal Marşımızla camilerimizle minarelerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın gerisinde davamıza olan inancımız, bağlılığımız, sadakatimiz bulunuyor. İşte bunu için İstanbul'un 1453 yılındaki fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır.

İşte bunun için fethin nişanesi olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması bizim için çok kıymetlidir. İşte bunun için İstanbul'a kazandırdığımız her yeni medeniyet sembolümüz bizim için çok değerlidir. Çamlıca Camisi bizim için çok ama çok değerlidir. Zira Anadolu Yakası'ndaki en büyük sembol. Avrupa Yakası'ndan baktığımız zaman gördüğümüz en büyük sembol.

Aynı şekilde Mimar Sinan Camii yine böyle bir sembol. Şimdi geliyor Barbaros Hayrettin Paşa Camii Levent'te dikiliyor. Rabb'ime hamdolsun, bunlar bize nasip oluyor. Demek ki iş bilenin kılıç kuşananın."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz mücadele, hatırlayın Gezi olaylarında 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere karşı, bu CHP'nin artıklarına, atıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelemizdir." dedi.



Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, verdikleri mücadelenin "Ayasofya'yı minarelerinden kurtaracağız" diyenlere karşı, Ayasofya'nın nezdinde inanca sahip çıkma mücadelesi olduğunu söyledi.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Verdiğimiz mücadele, hatırlayın Gezi olaylarında 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere karşı, bu CHP'nin artıklarına, atıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelemizdir. Verdiğimiz mücadele, milletimizi her alanda geri bırakarak temsilcisi olduğumuz medeniyeti ortadan kaldırmak isteyenlere karşı yeniden bir yükseliş, yeniden bir şahlanış iradesi mücadelesidir.

Verdiğimiz mücadele, değerlerinden ve geçmişinden kopartılarak mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir. Gerektiğinde vaktinizi, gerektiğinde malınızı, gerektiğinde canınızı ortaya koymaya feda etmeye değecek bir davadır. Şu anda bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var.

Kardeşlerim, size olan sevdam sebebiyle unutmayın davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Şayet bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu dava yolundan, bu sevda yolundan, bu aşk yolundan ayırmasın diyorum. Her dönemde bu kutlu davanın, vefakar, cefakar, azimli, cesaretli erleri olmuştur."



Salonda tezahürat eden Kasımpaşalılara seslenen Erdoğan, "Kolay değil, orada doğduk, orada büyüdük, Rabb'im ömür verdikçe de inşallah Kuzey Deniz Saha Komutanlığında yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



AK Parti'yi kurduklarında teşkilatları, bu dava erlerinin hep birlikte hamiyetiyle gayretiyle omuz vermesiyle elini taşın altına koymasıyla oluşturduklarını dile getiren Erdoğan, artık 20 yılını geride bırakan AK Parti'nin inşasında, yaşatılmasında, yükseltilmesinde emeği geçenlerin hikayelerinin bile omuzlarındaki yükün ağırlığını göstermeye yeterli olacağını kaydetti.



Zeytinburnu'na geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Osman Bey, bu hafta sonu bir Sarıyer yapalım. O hanım kardeşimizin evini bir ziyaret edelim. Bugün aynı fedakarlıkların örnekleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir şehrimizde kadın kolları ilçe başkanı olan hanımefendi kardeşimiz, teşkilat toplantısından ayrılıyor ve bir saat içinde geri dönüp işine devam ediyor. Bu tabloya şahit olan koordinatör milletvekillerimizden biri yanındakilere ilçe başkanımıza kadın kolları başkanımız hanımefendinin niçin gidip geri döndüğünü soruyor. İlçe başkanımız, hanımefendinin henüz 4 aylık bir evladı bulunduğunu, parti çalışmalarına aksatmadan devam ettiğini ancak arada bir çocuğunu emzirmek için 24 kilometre uzaktaki evine gidip hemen geri geldiğini anlatıyor."



İstanbul'da da benzer pek çok hikaye olduğunu söyleyen Erdoğan, nafakasını çıkarmak için gece fabrikada temizlik işi yapıp tüm gün teşkilatın hizmetini göreninden, kürsüde partisinin nasıl başarılı olacağını anlatırken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sandık görevlisine kadar nice örnekler olduğunu söyledi.



"BU DAVADA BENCİLLİĞE YER OLMAZ"



AK Parti Arnavutköy ilçe teşkilatından bir kadının hikayesini anlatan Erdoğan, "Bir hanım kardeşimiz son cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde her gün akşam işinden çıktıktan sonra partiye gelip geç saatlere kadar, çalışmalara katılıyor. Bu arada kanser hastası olan babasının durumu ağırlaşıyor. kendisi bu zor günlerinde babasının yanında olması gerektiği düşüncesiyle bir gün işten çıktıktan sonra teşkilata gitmeyip evde kalıyor.

Babası, evladını evde görünce niye partiye gitmediğini soruyor. Hanım kardeşimiz de babasına kendisiyle vakit geçirmek istediği için böyle yaptığını söylüyor. Bunun üzerine babası, 'Benim hastalığımın dönüşü yok, vatan babadan önemlidir, senin yerin benim yanım değil, görevinin başıdır. Sana hakkım sonuna kadar helaldir. Sen git partideki çalışmalarını yürüt' diyor. Ertesi gün de Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Evet bu dava işte böyle bir davadır. İnsanların kendi canlarından bile aziz bildikleri, önde tuttukları bir davadır. İşte bunun için bu davada bencilliğe yer olmaz." şeklinde konuştu.



"Bu davada kibre yer olmaz. Bu davada nobranlığa yer olmaz, ihanete yer olmaz diyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, hesabi değil, hasbi insanların omuzlarında yükselen bu davayı yine aynı şekilde hep daha ileriye taşıyarak 2023'e de 2053'e de zaferle ulaştırmak sorumluluğunda olduklarını kaydetti.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu sorumluluğu yüreğinde hissedenin gözüne uyku girmez. Girer mi? Girmez. Bu sorumluluğu kalbinde hisseden, yerinde duramaz. Bu sorumluluğu ruhunda hissedenin gözünde en yüce dağlar düz ovaya dönüşür. Ama bu hissiyatı, bu hasbiliği, bu samimiyeti kaybedenin de gözüne, yumruk kadar çıkıntılar aşılmaz dağlar gibi gözükür. Rabb'im hepimizi bu davaya layık olan, layıkıyla hizmet edenlerden eylesin."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklalarından satır başları;



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz, kulak vermediğimiz, gözümüzü kaçırdığımız her kesimin, her insanın vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız. Başkaları şöyle davranıyor, böyle yapıyor olabilir, bizi ilgilendirmez. Biz İstanbul'a ve tüm Türkiye'de her bir insanımıza ulaşmakla, her bir insanımızın derdini dinlemekle, her bir insanımızın gönlünü kazanmakla mükellefiz. Zira AK Parti gönüllüler kadrosudur" dedi.



Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinden düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teşkilatın, genel merkeziyle, illeriyle, ilçeleriyle, mahalle ve sandık temsilcileriyle partinin gövdesi olduğunu söyledi.



Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'un, aynı zamanda en büyük teşkilata da sahip olduğunu, kongrenin ardından İl Başkanı ve yeni il yönetiminin büyük bir aşk ve istekle hemen çalışmalara başladığını dile getiren Erdoğan, İstanbul'daki 31 bin 124 sandık için 166 bin 877 kişinin görevlendirildiğini, şehrin 39 ilçesinin her birinde yapılan ilçe danışma toplantılarının 17 bin 834 kişinin iştirakiyle gerçekleştirildiğini aktardı.



Önceki dönemlerde görev almış ilçe başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, belediye ve il genel meclis üyeleriyle bir araya gelinerek geçmişten bugüne güçlü köprüler kurulduğunu dile getiren Erdoğan, İstanbul'daki 962 mahalle başkanından 899'unun il yönetimi tarafından evlerinde ziyaret edildiğini, bu mahallelerden 550'sinde mahalle danışma meclisi toplantıları yapıldığını, ocak ayının ortasına kadar tüm mahallelerde bu toplantıların gerçekleştirileceğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimi başlayana kadar AK Parti'nin kuruluşundan itibaren vazife almış tüm sandık kurulu üyeleriyle de bir araya gelineceğini, ilçe başkanlarının, her bir üyelerine, ziyaret ederek telefonla irtibat kurarak ulaşacaklarını bildirdi.



Kendi üyelerinin yanında esnafından hane halkına, sivil toplum temsilcilerine kadar her vatandaşın gönlünü kazanmayı hedefleyen ziyaretlerin kesintisiz sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bu kapsamda engelli, yaşlı, yetim öksüz, şehit yakını, gazi ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaşmaya ayrı bir önem veriyoruz. İstanbul gibi bir yerde iş insanlarımız, ülkemizin çeşitli bölgelerini temsil eden sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere şehrin ana dinamiklerini oluşturan kesimleri de elbette unutmuyoruz." diye konuştu.



39 BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI: HAYVAN BARINAKLARINI İHMAL ETMEYİNİZ

Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, her kademedeki öğrencilerin, gençlerin meseleleri gibi konularda da ayrıca özel çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, "Buradan 39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Ve bu hayvan barınaklarıyla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Ağaçlarda meyveler ve o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı. Bunları yapmalıyız, bu bize yakışır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e değinerek, "İşte dün Gaziantep'te o yavru Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu? Ama pitbull köpekleriyle o şekilde oynarken o Asiyemiz işte paramparça edilir hale geldi. Aradık Ömer Bey'i. Allah razı olsun... Dün evvelsi gece ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik ve şu anda tedavisi orada yapılıyor. Biz buyuz. Böyle olmaya da devam edeceğiz" dedi.



"BU MİLLET İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Siyasetin, hayatın her alanını, toplumun her kesimini kucaklamayı gerektiren bir uğraş olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İhmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz, kulak vermediğimiz, gözümüzü kaçırdığımız her kesimin, her insanın vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız. Başkaları şöyle davranıyor, böyle yapıyor olabilir, bizi ilgilendirmez. Biz İstanbul'a ve tüm Türkiye'de her bir insanımıza ulaşmakla, her bir insanımızın derdini dinlemekle, her bir insanımızın gönlünü kazanmakla mükellefiz. Zira AK Parti gönüllüler kadrosudur. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, şu anda karşımda gönüllüler hareketinin mensuplarını görüyorum.

Tüm kademelerdeki teşkilat mensuplarımızın birinci ve asli görevleri budur. İlk günden beri ne diyoruz? AK Parti'yi kuran millettir diyoruz. AK Parti'ye yön gösteren millettir diyoruz. AK Parti'yi iktidara getiren millettir diyoruz. AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, sadece şükran değil, 15 Temmuz'da olduğu gibi can borcumuz da var. Dolayısıyla bu millet için ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti versek, hangi eseri kazandırsak insanlarımızın önüne hangi başarıyı sersek azdır. Bizler, çok gayret ettik, ediyoruz ve edeceğiz."



Eğitimde ve sağlıkta gerekli adımları attıklarını, şehir hastaneleri kurduklarını belirten Erdoğan, 3 ayda Atatürk Havalimanı'nda ve Anadolu Yakası'nda Samandıra'da tomografisi, MR'ı ve ultrasonografisiyle 1006 odalı hastane yaptıklarını anımsattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bunlarda yalan... Affedersiniz hal binasını hastane olarak takdim edecek kadar, bunlar yalancı. Ve tabii sonra incelendi, bakıldı ki öyle bir hastane de yok. Bunların hayatı bu" diye konuştu.



Arnavutköy'de tarihi bir kışlayı hastaneye çevirdiklerini, Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni inşa ettiklerini de hatırlatan Erdoğan, her yerde bu millete yakışanı yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi.



AK Parti'nin geçen 19 yılda ülkeye, şehirlere, vatandaşlara kazandırdığı eser ve hizmetleri, bölgeye ve dünyaya verdiği erdemli mesajları tek tek saymaya kalksa saatlerin değil günlerin yetmeyeceğini dile getiren Erdoğan, "76 üniversiteden 207 üniversiteye çıktık mı? Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var mı? Niye? İstedik ki Hakkari'deki bir yavrumuz ta Hakkari'den İstanbul'a gelmesin, onun ayağına biz üniversiteyi götürelim. Şırnak'taki Ankara'ya, İstanbul'a gelmesin, Şırnak'a üniversiteye götürelim. İşte bu erdemliler hareketinin en önemli başarısıdır, ispatıdır" şeklinde konuştu.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve unutmayın, faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz, bu çarkı da inşallah bozacak, milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sağlıkta ve eğitimde attıkları adımları ulaşımda da attıklarını dile getirdi.





Erdoğan, şöyle devam etti:



"6 bin 100 kilometreden, 28 bin kilometreye bölünmüş yolları çıkardık. Bununla birlikte otoyolları çıkardık. Şimdi hepsinden öte, Marmaray'ı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık mı? İstanbul-İzmir arasını 7 saatten, 3 saat 15 dakikaya indirdik mi?

İzmir milletvekili Bay Kemal, sen ne yaptın? İzmir belediyesi sen ne yaptın? Bak, felaket yaşandı. Felaketin yaşandığı o yerde, şu anda 750 konutu inşa edip, bunu da oradaki vatandaşlarımıza dağıttık. Biz buyuz. Milletimiz kendi hayatında bu kazanımları görüyor, biliyor. Antalya'da felaket yaşadık, Muğla'da felaket yaşadık. Belediyeler sende. Bay Kemal, ne yaptın? Yapmaz. Öyle bir derdi yok. Ama biz dertliyiz, aşığız. Bizim bu millete aşkımız var, sevdamız var. "



Özellikle AK Parti döneminde doğan ve büyüyen nesil, eski Türkiye'yi bilmediği için bugün sahip oldukları imkanları geçmişle mukayese edemediğini ifade eden Erdoğan, "Bunun için eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Türkiye'nin küresel krizler karşısındaki dayanıklılığının gerisinde ülkemize kazandırdığımız bu alt yapının bulunduğunu, örnekleriyle izah etmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı, bu güçlü alt yapının üzerinde inşa ettiğimizi, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefinin hayal değil, bir el uzatımı mesafeye kadar yaklaşmış bir hakikat olduğunu vurgulamalıyı." dedi.



"FAİZ ZENGİNİ DAHA ZENGİN FAKİRİ DAHA FAKİR YAPAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda artan sosyal ve siyasi kaos çıkarma denemelerinin, terör örgütlerini ülkenin üzerine salarak huzuru bozma, sınırları taciz etme gayretlerinin, FETÖ ihanet çetesiyle ülkeyi ele geçirme girişimlerinin, finans tuzaklarıyla ekonomiyi çökertme oyunlarının, Türkiye'yi bu hedeflerinden uzaklaştırma gayreti taşıdığını tekrar tekrar anlatmaları gerektiğini vurgulayarak, "Faiz, kur tartışmaları üzerinden yaşanan son gelişmelerin de bu tablonun bir parçası olduğunu ama Türkiye'nin hedeflerine ulaşacak güce, imkana, kararlılığa sahip bulunduğunu ısrarla söylemeliyiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve unutmayın, faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz, bu çarkı da inşallah bozacak, milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye'yi bu günlere getiren tüm eser ve hizmetlerin altında nasıl AK Parti'nin imzası varsa, ülkemizi 2023'e taşıyacak yeni nesillere, 2053 vizyonunu emanet edecek atılımların da yine AK Parti tarafından gerçekleştirilebileceği gerçeğini herkese göstermeliyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin hızla inşasından rahatsız olanların, ülkemizi uluslararası alanda geriletmek, iç siyasette yeniden istikrarsızlığa sürüklemek, ekonomide tekrar kendilerine bağımlı kılmak için yaptıkları fütursuz açıklamaları, attıkları sinsi adımları ortaya koymalıyız.



Vatandaşlarımızı, yalan ve iftirayı, siyasetlerinin merkezine oturtarak, bin bir vaatle karşılarına gelenlerin, tıpkı mahalli seçimlerden sonra yaptıkları gibi ülke yönetimini ellerine geçirmeleri halinde ne büyük felaketlere yol açacaklarına ikna etmeliyiz. Bunları başardığımızda sadece 2023 seçimlerini değil, ülkemizin ve milletimizin geleceğini de garanti altına alacağımızdan emin olunuz."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde Şanlıurfa'da belediyeyi kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandıracaklarının sözünü verdiğini aktaran Erdoğan, "Elektriğin belediyelerin sorumluluğunda olmaması bir yana güya hesap uzmanı bu zatın yaptığı hesap, başlı başına bir felakettir. Neymiş? Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dönüm taşlık arazi varmış. Oraya güneş enerjisi sistemi kuracakmış. Bu şekilde üretilen elektriği de çiftçiye bedava verecekmiş. Ya Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz. Önce şunu bir açıklayın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden önce belediyelerden işten kimsenin çıkartılmayacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, "Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere daha sonra ne oldu. Tabi ki diğer tüm vaatleri gibi bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar" dedi.



Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Neden Adana'da güneş enerjisi sistemi kurmuyorsunuz?" sorusu sorulduğunda, orada yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylediğini hatırlattı.



Erdoğan, insanın bu hesabı neresinden düzelteceğini şaşırdığını dile getirerek, "Çünkü her tarafı yalan, yanlış. Bari biz şimdi buradan basit bir hesapla, CHP Genel Başkanı'na söylediklerinin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışalım. Her 1 megawatt güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerekiyor Bay Kemal. Yani 2 milyon 300 bin dönüm arazide 153 bin megawatt enerji üretilebilir." diye konuştu.



Türkiye'nin üçte ikisinin kendi dönemlerinde olmak üzere 99 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca kurabildiği toplam enerji gücünün şu an itibarıyla 100 bin megawatt olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yani bu zat Şanlıurfa'nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimimizi 1,5 kat aşacak bir enerji gücü kurmaktan söz ediyor. Ülkemizin hali hazırdaki 8 bin megawattlık güneş enerjisi altyapısının 21 katının bir kalemde Şanlıurfa'da kuruyor. Peki böyle enerji gücü oluşturmak için ne kadarlık bir yatırım gerekiyor. Tam 125 milyar dolar gerekiyor. Adana'da böyle bir arazi yok demişti ya, öyle de değilmiş. Adana topraklarının neredeyse yarısı tarıma uygun olmayan taşlık araziymiş. Aynı yatırımı orada da yapmasında hiçbir mahsur yok. Tabi iş yalan. Bu yalanı söylemeye gelince dilin kemiği yok. At atabildiğin kadar. Ama yalanı rakamlarla söyleyince işte böyle hesap kitap devreye giriyor ve gerçekler gelip yüzüne bir tokat gibi çarpıyor."



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İŞTEN ÇIKARILANLAR

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalli seçimler öncesi, İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağı konusunda namus sözü verdiğini hatırlatarak, "Dikkat edin namus sözü. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere daha sonra ne oldu. Tabi ki diğer tüm vaatleri gibi bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önünde hanımlarıyla beraber o ağlayan insanların göz yaşlarını sen bize anlatma." ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kahir ekseriyetinin AK Partili meclis üyelerinden oluştuğunu, bütün kayıtların Cumhur İttifakı olarak onlarda da bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Senin bütün o yalanların orada tutuluyor Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim. Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını hem de üç beş kat daha yüksek fiyatta belediyeye doldurdular. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesinde personel fazlası vardı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israf vardı. İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek, göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Evet bunun adı İstanbul'a ihanettir. Bunun adı İstanbulluya ihanettir. Bunun adı Türkiye'ye ihanettir. Halbuki yaptıkları hiçbir iş yok. Bırakın yeni iş yapmayı, devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Geçmişte İstanbul'a yapılan her hizmete karşı çıkmış, engel olmak için kendilerini yırtmışlardı. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlarımız işin aslının öyle olmadığını bilgisiyle belgesiyle ortaya koyuyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi çok iyi başarıyorlar. Bunların hayatı yalan, bunların hayatı iftira. Çiftçiye yalan söylüyorlar, işçiye yalan söylüyorlar, esnafa yalan söylüyorlar, İstanbul halkına yalan söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki seçimde millet bunların tüm yalanlarını yüzlerine vuracak ve hak ettikleri yere yuvarlayacaktır."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de AK Parti'nin lokomotifliğini yapacağını vurgulayarak, bunun için teşkilatlara her seçimde olduğundan daha çok görev düştüğünü anlattı.



Karşılarındakinin her seçimde olduğundan çok daha büyük bir hırsla çok daha büyük bir kinle, çok daha büyük bir destekle 2023'e hazırlandığını belirten Erdoğan, kendilerinin de bu tabloya uygun şekilde hazırlıklarını yapmaları gerektiğini vurguladı.



Erdoğan, "Sizlere güveniyorum, sizleri seviyorum, sizlerle aynı yolda yürüdüğüm, aynı davaya hizmet ettiğim için rabbime hamdediyorum. Allah gayretinizi, aşkınızı, şevkinizi artırsın diyorum. İl başkanımızdan mahalle temsilcimize kadar her birinize mevladan muvaffakiyetler diliyorum. Ahde vefanız ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Katılımcıları ayağa kaldıran Erdoğan, "Tem millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah." sözleriyle konuşmasını tamamladı.



NOTLAR



Toplantının yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'nin birçok yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk bayrakları asıldı.



Salonda Erdoğan için bestelenen şarkı çalınırken partililer de sevgi gösterilerinde bulundu.



AK Partililer konuşma için kürsüye gelen Erdoğan'a uzun süre tezahürat yaptı.



Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.



Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve bir tablo hediye etti.



Program sonunda AK Parti İstanbul teşkilatında kuruluştan bugüne kadar mahalle başkanlığı, sandık görevlisi olarak görev yapanlar adına 3 kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediyeleri verildi.



Program öncesi hayat hikayesi gösterilen Kısırkaya Mahalle Başkanı Hatem Kurt, hediyesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan, Kurt'u evinde ziyaret edeceğini belirterek, hizmetleri için teşekkür etti.

