Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da ''AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı''nda konuştu.

''KANLARI YERDE KALMAYACAK''



Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Onların kanları yerde kalmayacak evelallah. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda.' diyerek bu yolda yürüdüler. Bizde analar, evlatlarını askere gönderirken kınayı niye yakarlar? İşte bunun için ve bütün bunlarla beraber şehadete inanarak. Bu yola koyulan bizim Mehmet'imiz boşuna bu yolda yürümedi. Dünyada, tüm İslam dünyasını da buna dahil ediyorum. Askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Nereden geliyor bu? Sevgililer sevgilisi Peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemmet sonunda Mehmet. Daha sevgili olsun diye adını ne yapmışız? Mehmetçik. Buralara öyle kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de evelallah bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip etsin."



"BİRİLERİ GİBİ MUSLUĞUN ANAHTARINI DEĞİŞTİRENLERDEN DEĞİLİZ"



"Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz" diyen Erdoğan, "Biz yatırımları evvelallah altyapısıyla, üstyapısıyla birlikte yaparız, bugün açılışını yaptığımız gibi. Bunlar, sadece günü kurtarmanın, günü savuşturmanın peşinde, biz asla... Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz. İç siyasetten dış politikaya kadar tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha müreffeh, daha güçlü, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor'' ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca şehir hastanelerini eleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıran sensin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sağlıkla ilgili yatırımları sürekli kötülediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu tesisler corona virüs salgınıyla mücadelemizde kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf sağlık hizmeti aldığı yerler oldu. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Bu savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve yoldaşları bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla, yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye, her iki komşusunu da gözeten dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilendi hem de tüm dünyanın takdirini kazandı.

''İKİ BÜYÜK DİPLOMATİK ZAFERE İMZA ATTIK''

Gençler, biz bununla da kalmadık tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret dahi edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık. Yurt dışında katıldığımız tüm zirvelerde devlet başkanları ülkemizin savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabalardan övgüyle bahsediyor. Bana dedikleri hep şu, 'Başkan, bir taraftan Sayın Putin, bir taraftan Zelenskiy, her iki tarafı nasıl idare ediyorsun?' 'O bir sırdır' dedik."



"BAY KEMAL, BUNA SENİN HAYALİN BİLE ULAŞAMAZ"



Kimseyle kavgalı olmadıklarını, düşman kazanma üzerine değil dost kazanma üzerine politikalar oluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Şimdi Karadeniz tahılı geliyor mu geliyor, her tarafa gidiyor mu gidiyor. Ve Sayın Putin dedi ki 'Bunu birinci derecede fakir ülkelere gönderelim ve ücretsiz gönderelim.' 'Tamam' dedik, 'Biz de varız.' Ve biz şimdi buğday alıp, un yapıp, bu unu fakir fukara garip gureba ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu... Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıtlığı çeken ülkeler Karadeniz'den giden tahıl gemileri sayesinde rahat bir nefes aldı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şayet Türkiye, Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi bugün biz de benzer sıkıntılarla boğuşur olurduk."

''FAİZİ TEK HANEYE İNDİRDİK, ENFLASYON DA İNECEK''



Faizde tek hareli rakamlara inileceğini söylediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Faizde tek haneliye indik mi, indik. Hadi bakalım şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. İşte 'Enflasyon şöyle böyle...' Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum, diyorum ki 'Bak hep size söyledim, gelin başta kamu bankaları olmak üzere size, ama dikkat, yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. Durmak yok, yola devam bu kadar."