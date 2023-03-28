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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı saat 16.00'da ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a ziyaret
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki ziyaret, saat 16.00'da gerçekleşecek.

Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz Cuma günü, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklamıştı.

İlk tur görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Erbakan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş, ardından partisi ittifaka dahil olmuştu.

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini açıklamış ancak seçime kendi parti logolarıyla gireceklerini söylemişti.

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