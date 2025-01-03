Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Arabesk müziğin duayeni Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımda, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.