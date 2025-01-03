Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

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Arabesk müziğin duayeni , hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımda, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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