Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan festival ziyareti

Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festivale ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan Aile Obası'nı gezdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.