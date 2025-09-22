Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Kalıcı barış ve istikrar için bir zorunluluktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı "Adalet ve Refah için Türkiye’nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesi, ABD’nin en önemli yayın kuruluşlarından Newsweek’te yayımlandı.

Makalesinde Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin beş ülkenin iradesine ve menfaatlerine mahkûm yapısı, günümüz krizlerinin çözümsüzlüğünün başlıca sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.

"ACİL REFORMA TABİ TUTULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin acil reforma tabi tutulması gerektiğini; etkin, adil ve çok taraflı bir yapının küresel barış için zaruri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi örneğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin krizler karşısında sadece kendi güvenliğini değil, küresel istikrarı da gözeten bir aktör olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMLARDA YÖN GÖSTERİCİDİR"

Kafkasya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada adil barış için sorumluluk üstlendiğimizi belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkça görüldüğü üzere Türkiye, dış politikasının merkezine 'diyalog ve ara buluculuk diplomasisini' yerleştirerek, yalnızca diplomasi alanında değil insani yardımlarda da öncü ve yön gösterici bir rol üstlenmeye devam etmektedir." dedi.

SURİYE'NİN İSTİKRARI

Suriye konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Suriye halkının iradesini dışlayan, ayrılıkçı emellere ve terör örgütlerine alan açan her türlü girişime karşı çıkmaktadır." diye belirtti.

Erdoğan, Suriye’de son on dört yıldır yapılan hataları tamir etmenin tek yolu istikrarlı bir devlet ve toplum düzenin kurulmasına, iş birlikçi güvenlik anlayışı temelinde destek vermek olduğunu vurguladı.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYIN"

"Filistin halkının 1967 sınırları temelinde, bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete kavuşmasıyla mümkündür." diyen Erdoğan, "Bu, Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar için bir zorunluluktur. Dünya devletlerine çağrımız nettir: Filistin Devleti’ni tanıyın. Nitekim Filistin’in tanınması işgale, ablukaya ve zulme karşı verilebilecek en güçlü cevaptır." dedi.