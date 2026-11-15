Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Devleti'nin ilanının 38. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devleti'nin ilanının 38. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum.

“FİLİSTİN HALKININ ÖZGÜR BİR GELECEĞE KAVUŞMASI İÇİN SAHADA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz."