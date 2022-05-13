Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Finlandiya'nın NATO adımına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için yeşil ışık yakmasını ''Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi'' sözleriyle değerlendirdi.



73 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ''Uzun süredir rahatsızlığı vardı, taziye için bir ziyarete gideceğiz'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye muafiyet getiren yaptırım kararına da tepki gösterdi, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILACAĞI AÇIKLAMASI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi.



ABD'DEN YPG'YE YAPTIRIM MUAFİYETİ



YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de aynısını yaparız.

PENÇE-KİLİT HAREKATI



Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir."

