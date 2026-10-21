Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması: Tasarı yasalaşınca ödemeler hızlanacak
21.10.2026 12:44
Son Güncelleme: 21.10.2026 13:26
Muhalefetin fon soruşturmasında dedikodular üzerinden hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, "Şerefli insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak büyük bir suçtur." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki fon tasarısının yasalaşmasıyla birlikte tasfiye edilen fonlara ilişkin ödemelerin hızlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmeler sonrası başlatılan fon soruşturmasının hassasiyetle ele alındığını söyledi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci üç ana başlıkta yürüttüklerini anlattı.
Bunlardan ilkinin tasfiye edilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesi olduğunu anlatan Erdoğan, Meclis'teki tasarının yasalaşmasıyla birlikte ödemelerin hız kazanacağını ifade etti. Erdoğan, ikinci aşamanın ise manipülasyon yaparak fahiş kazanç elde edenlerin yargı önünde hesap vermesi olduğunu anlattı. Üçüncü aşamanın bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için gereken tedbirlerin alınması kısmı olduğunu ifade eden Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nun kapsamlı bir rapor hazırlayacağını ifade etti.
“MİLLETİN MALINA EL UZATANA SAHİP ÇIKMAYIZ”
"Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz konunun kendi tabanımız, özellikle bize yıllardır destek veren camiamız tarafından yakından takip edildiğini gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları kaydetti:
"- Fon meselesi ile ilgili tutumumuzu milletimizle farklı vesilelerle paylaştık. Üç farklı kategoride konuyu hassasiyetle yürütüyoruz. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulu ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak.
- İkinci aşamada; manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında gerekeni yapıyor.
- Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Gerek Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlayacağı kapsamlı rapor, gerekse talimatımız doğrultusunda yürütülen diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutu itibarıyla burada da her türlü adım atılacaktır."
MUHALEFETE FON ELEŞTİRİSİ
Cumhurbaşkanı, fon soruşturması üzerinden muhalefete de sert eleştiriler yöneltti. Türkiye'de yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğunu ifade eden Erdoğan, "Geçenlerde bir tanesi çıkmış; şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hırsı, aklını esir almış bu zata sormak lazım. Hayırdır; kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık." dedi.
Muhalefetin fon soruşturmasında dedikodular üzerinden hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, "Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu, şerefli insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur. Bundan daha fenası ise foyan ortaya çıktığı halde işi pişkinliğe vurmaktır." şeklinde konuştu.
Erdoğan, Üsküdar Belediyesi Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından sosyal medyada bir nefret kampanyası yürütüldüğünü söyledi.
“SOSYAL MEDYADA NEFRET KAMPANYASINA ŞAHİT OLDUK”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından satır başları şöyle:
- Biz sadece tasfiyesine karar verilen fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcıyı değil, aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Meselenin üzerine tavizsiz şekilde gidiyoruz.
- Önemli gelişmelerin yaşandığı hassas bir süreçten geçiyoruz. Geçen hafta İstanbul'dan Ankara'ya gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediyesi Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'e rahmet, Üsküdar halkına başsağlığı diliyorum. Ziya Gültekin kardeşimiz, Üsküdar aşığı, ilçesini büyük bir tutkuyla seven müstesna bir insandı. Kendisi hem teşkilatımız hem de Üsküdar'da sevilen bir isimdi.
- Dün yapılan oylamada Üsküdar Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Muhammed Emin Sarıoğlu'nu tebrik ediyor, kendisinin Üsküdar halkına aşkla hizmet edeceğine gönülden inanıyorum. İnsanı insan yapan değerler vardır, acıya saygı bunlardan biridir. Ziya kardeşimizin hepimizi kedere boğan vefatından sonra özellikle sosyal medyada tek merkezden yönetildiği anlaşılan alçakça bir nefret kampanyasına şahit olduk. İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh, hiç tanımadıkları bir insana karşı biriktirdikleri ne kadar cerahat varsa hepsini kustular. Taziye mesajı yayınlayarak insani vazifesini yerine getiren herkese saldırdılar.
"TÜRKİYE'NİN YENİ SİYASET DİLİNE İHTİYACI VAR"
- Siyasette artan kutuplaşmanın tehlikelerine hep dikkat çekiyoruz. Türkiye'nin yeni siyaset diline ihtiyacı var. Son üç haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Muhalefet Türkiye'ye dönük planlardan habersiz. Sorunlara çözüm önerileri yok.
"HAYIRDIR, KİMİNLE SAVAŞTASINIZ?"
- Geçenlerde bir tanesi çıkmış; şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hırsı, aklını esir almış bu zata sormak lazım. Hayırdır; kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık. Bakınız 24 yıl boyunca bu ülkenin başına çok ciddi sıkıntılar geldi. Ülkemize aba altından sopa gösterenler oldu. Boylarına bakmadan Türkiye'yi alçakça tehdit edenler oldu. Türkiye'yi içeriden çökertmek için Gezi olayları gibi nice dümen çevirdiler.
"MESNETSİZ İTHAMLARDA BULUNMAK BÜYÜK BİR SUÇ"
- Aynı ciddiyetsiz tavrı, fon tartışmalarında da görüyoruz. Dedikodular üzerinden insanların izzetiyle, itibarıyla oynuyorlar. Bakın milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu, şerefli insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur. Bundan daha fenası ise foyan ortaya çıktığı halde işi pişkinliğe vurmaktır. Hem elinde bilgi ve belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, devletin kurumlarını töhmet altında bırakacaksın, sonra da çıkacaksın yüzün kızarmadan işi pişkinliğe vurup kulağının üzerine yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz. Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız.
İSTANBUL'DAKİ SEL
- Geçtiğimiz hafta İstanbul ve çevre illerde meydana gelen sel ve su baskınlarına maruz kaldık. İlgili bakanlarımız hemen İstanbul'a hareket ettiler. İlk etapta 14 Ekim tarihinde afet gruplarımız İstanbul'daki il ve ilçe AFAD yönetim merkezlerinde 7/24 esasıyla çalışmaya başladılar. İstanbul'daki arama, kurtarma, müdahale ve destek çalışmalarında toplam 47 bin 217 personelimiz, 5 bin 280 araç ve 14 botla sahada görev aldı.
- Bu acı hadiseyi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarını itibarsız hale getirmek için kullanmaya çalışan fırsatlara müsamaha göstermeyeceğiz. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Aile Bakanlığımız tarafından hane başına 10 bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira AFAD tarafından 230 milyon lira, Ticaret Bakanlığımız tarafından toplam 80 milyon lira İstanbul Valiliğimize aktarıldı.
"ALÇAKLAR İÇİN HESAP VAKTİ GELİP ÇATMIŞTIR"
- Suriyeli kardeşlerimiz Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'nın liderliğinde birlik ve beraberlik içinde ortak geleceklerini inşa ediyorlar. Kuzeydeki entegrasyon sürecinin tekemmül etmesiyle birlikte Suriye'de yep yeni bir sayfanın açılacağına inanıyoruz. Türkiye olarak Suriye'nin yanında olmaya devam ediyoruz.
- Suriye'de özellikle zalimlere, katillere ibret olması gereken çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Mazlumların ahı yerde kalmıyor. Çocukları öldürmekten keyif alan caniler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, saklandıkları inlerinde tespit edilip tek tek ayıklanıyor. Ellerinde silah, önlerinde çeşitli paçavralarla tehdit edenler için Banyas'ta 248 masumun, Reyhanlı'da 53 insanımızın kanını dökenler için Suriyeli yavruların cenazeleri üzerinde kahramanlık pozları veren alçaklar için hesap vakti gelip çatmıştır. Hiç şüpheniz olmasın. Başkaları için de hesap vakti gelecektir. Pek çok katliamın faili olan teröristin yakalanmasını sağlayan Suriye istihbaratı ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın gizli kahramanlarını yürekten tebrik ediyorum.