Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması: Tasarı yasalaşınca ödemeler hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , sermaye piyasalarındaki gelişmeler sonrası başlatılan fon soruşturmasının hassasiyetle ele alındığını söyledi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci üç ana başlıkta yürüttüklerini anlattı.

Bunlardan ilkinin tasfiye edilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesi olduğunu anlatan Erdoğan, Meclis'teki tasarının yasalaşmasıyla birlikte ödemelerin hız kazanacağını ifade etti. Erdoğan, ikinci aşamanın ise manipülasyon yaparak fahiş kazanç elde edenlerin yargı önünde hesap vermesi olduğunu anlattı. Üçüncü aşamanın bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için gereken tedbirlerin alınması kısmı olduğunu ifade eden Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nun kapsamlı bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

“MİLLETİN MALINA EL UZATANA SAHİP ÇIKMAYIZ”

"Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz konunun kendi tabanımız, özellikle bize yıllardır destek veren camiamız tarafından yakından takip edildiğini gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

"- Fon meselesi ile ilgili tutumumuzu milletimizle farklı vesilelerle paylaştık. Üç farklı kategoride konuyu hassasiyetle yürütüyoruz. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulu ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak.

- İkinci aşamada; manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında gerekeni yapıyor.

- Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Gerek Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlayacağı kapsamlı rapor, gerekse talimatımız doğrultusunda yürütülen diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutu itibarıyla burada da her türlü adım atılacaktır."

MUHALEFETE FON ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı, fon soruşturması üzerinden muhalefete de sert eleştiriler yöneltti. Türkiye 'de yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğunu ifade eden Erdoğan, "Geçenlerde bir tanesi çıkmış; şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hırsı, aklını esir almış bu zata sormak lazım. Hayırdır; kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık." dedi.

Muhalefetin fon soruşturmasında dedikodular üzerinden hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, "Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu, şerefli insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur. Bundan daha fenası ise foyan ortaya çıktığı halde işi pişkinliğe vurmaktır." şeklinde konuştu.