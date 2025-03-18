Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki İftar Programında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in ateşkesi bozup, Gazze'ye düzenlediği saldırıya çok sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, "Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK GAZZELİLERİN YANINDAYIZ"

"Bir sahur vaktinde bu siyonist rejim soykırım yaparak katletti" diyen Erdoğan, "Çoğu çocuk ve kadın, 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Bugün masumları yakan ateş, bu şımarıklıkla devam edilirse, çıtayı tutanları ve ateşe benzin tutanları da saracaktır. Türkiye olarak Gazzelilerin yanındayız. Katliamların durması, ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artıracağız" diye konuştu.