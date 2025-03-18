Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in ateşkesi bozup, Gazze'ye düzenlediği saldırıya çok sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail için bir kez daha "Terör devleti" ifadesini kullanan Erdoğan, "400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki İftar Programında açıklamalarda bulundu.
İsrail'in ateşkesi bozup, Gazze'ye düzenlediği saldırıya çok sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, "Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.
"TÜRKİYE OLARAK GAZZELİLERİN YANINDAYIZ"
"Bir sahur vaktinde bu siyonist rejim soykırım yaparak katletti" diyen Erdoğan, "Çoğu çocuk ve kadın, 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Bugün masumları yakan ateş, bu şımarıklıkla devam edilirse, çıtayı tutanları ve ateşe benzin tutanları da saracaktır. Türkiye olarak Gazzelilerin yanındayız. Katliamların durması, ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artıracağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır.
85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.
Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız.
Kahraman ordumuz caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç haline geldi. Son dönemde yaptığımız yüksek teknoloji hamlesiyle yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80 seviyesinin üzerine taşıdığımız savunma sanayi alanında parmakla gösteriliyoruz. İnşallah kısa bir zaman içeresinde ikinci uçak gemimizi de yapıyoruz yapacağız
- Etiketler :
- Haberler -
- Recep Tayyip Erdoğan
- İsrail
- Gazze