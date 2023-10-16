Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

İsrail - Hamas çatışması, 10’uncu gününde sürüyor. Kara, hava ve denizden abluka altına alınan Gazze’ye yönelik bombardıman aralıksız sürüyor.
Gazze’deki gelişmeler Ankara’nın da yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemde kritik gmrüşmeler gerçekleştirdi.
ERDOĞAN-REİSİ GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
Gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini belirten Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak olumlu adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.
ERDOĞAN SUNAK GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.
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