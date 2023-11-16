Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kritik diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze diplomasisini farklı ülkelere yapacağı ziyaretlerle arttıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ziyaretini Almanya'ya yapacak. Günü birlik yapılması planlanan ziyarette Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelecek.



Erdoğan'ın Berlin'den Gazze'ye yönelik kritik mesajlar vermesi beklenirken ziyarette tek gündem maddesi Gazze olmayacak.



Görüşmelerde Türkiye-Almanya ilişkileri ele alınacak.



Özellikle savunma sanayiine ilişkin bazı kritik başlıkların masada olması beklentiler arasında yer alıyor.



ALMANYA'DAN SONRA CEZAYİR



Erdoğan'ın Almanya'dan sonraki adresi ise Cezayir.



21 Kasım’da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesi beklenen Erdoğan'ın gündeminde ilk başlık İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.



Erdoğan'ın Cezayir'den barışın sağlanmasına yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.



ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME



Cumhurbaşkanı Erdoğan,, 28 Kasım'da ise önemli bir konuğu Ankara'da ağırlayacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.



Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirecek.



ERDOĞAN, YUNANİSTAN'A GİDECEK



Aralık ayında yapılması beklenen ilk ziyaretin ise Yunanistan'a olması bekleniyor.



Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı ile bir araya geleceği ziyarette iki ülke ilişkileri masada olacak. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa ve Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu açıklamıştı.

