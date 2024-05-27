Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Önceliğimiz insani ateşkesin tesis edilmesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınlarından çıkan "Filistin Davamız" adlı kitabın takdim yazısını yazdı. Türkiye'nin, Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Batılı ülkelere de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Önceliğimiz insani ateşkesin tesis edilmesidir
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Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınlarından çıkan " Davamız" adlı kitabın takdim yazısını kaleme aldı.

"TÜRKİYE, MASUM VE MAZLUM FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURMAKTADIR"

'nin, Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede söz sahibi tüm aktörleri barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz. Türkiye, masum ve mazlum Filistin halkının yanında durmaktadır" dedi.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

“İşlenen onca zulme, savaş suçuna ve katliama rağmen vicdanlar harekete geçmiyor, dünya olup biteni izlemeye devam ediyor. 7 Ekim’de başlayan ve ’de insanı, tabiatı ve coğrafyayı yok etmeyi hedefleyen büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, tarihi mekanlar, pazar yerleri, mülteci kampları bombalanıyor. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar acımasızca katlediliyor. Abluka altındaki Gazze’de en temel insan hakları bile yok sayılıyor.”

"GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZİ ASLA SAHİPSİZ, ÇARESİZ BIRAKMADIK VE BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin ateşkesin tesis edilmesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"7 Ekim tarihinden bu yana bir taraftan diplomatik temaslarımızı her seviyede sürdürürken, diğer taraftan Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösteriyoruz. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz bırakmadık ve bırakmayacağız. Türkiye olarak, bu durum karşısında ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Önceliğimiz insani ateşkesin tesis edilmesidir."

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