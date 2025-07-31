Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Sabır taşı çatlamak üzere"

Oligui Nguema, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema, merdivenlerde Türkiye ve Gabon bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oligui Nguema'yı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Oligui Nguema'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Oligui Nguema, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.



Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını söyledi.



Erdoğan şunları kaydetti:

"Bugün yaptığımız görüşmelerde, aramızdaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik. İlişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik. İnşaat ve enerji alanlarında şirketlerimiz Gabon'da önemli projeler alıyor. Projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı. Sayın Nguema'nın önderliğinde bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız.



"FETÖ İLE MÜCADELEDE EN GÜÇLÜ DESTEK"



THY'nin doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfımızın sürdürdüğü hizmetleri değerli görüyorum. 700'e yakın öğrencinin okulunun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmayı planlıyoruz. Gabon, FETÖ ile mücadelede en güçlü destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.

"SABIR TAŞI ÇATLAMAK ÜZEREDİR"



Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması çerçevesinde eşit ortaklık temelinde istikrara ve katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Afrika'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibarıyla 38'e ulaşmış, başkentimiz bu açıdan diplomatik merkez konumuna gelmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin kurşunlanmasına kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdan, merhamet, insanlık onuru olan herkesin sabır taşı çatlamak üzeredir.

"VAHŞETE KİMSE SESSİZ KALAMAZ"



İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Vahşete kimse sessiz kalamaz. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'e verilecek en etkin cevaplardan biri iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde sayın Macron'u telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Cumhurbaşkanı sayın Nigama'nın bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerinde baskının daha da artması için çalışacağız.



"CAHİLCE SÖYLEMLERDEN UZAK DURMALILAR"

Bölgede kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz. Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, Gazzeli masum yavrulara elimizi daha fazla uzatmanın gayretindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz. Bu ziyaret için sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum. Sayın Nguema'nın bugün ve yarın iş çevreleri ile yoğun programı var. Dost Gabon halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum."

8 ANLAŞMA İMZALANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema huzurunda, iki ülke arasında 8 ortak anlaşma imzalandı.