Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi: "İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazzeli sivilleri alçakça katlettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kurum ve kuruluşlar ise İsrail yönetiminin bu barbarlığını basit tepkiler dışında sadece seyrediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor." diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erdoğan, İstanbul'un hizmete aç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetinde tekrar zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terör devleti İsrail tam 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin işgal güçleri tarafından özellikle hedef alındığını görüyoruz. Uluslararası kurum ve kuruluşlar ise İsrail yönetiminin bu barbarlığını basit tepkiler dışında sadece seyrediyor.

Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktör neredeyse yok. Türkiye olarak Gazze'deki mazlumlara yardım etmeye, acılarını hafifletmeye çalışıyoruz.

Filistinli kardeşlerimize terörist iftirası atanları dikkate almıyoruz.

"İSRAİL'E ÖZÜR DİLETEN TÜRKİYE GERÇEĞİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

İsrail'den özür dileyen değil, dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor. Biz bunların arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

Bölgemizde patlak veren her kriz, her alanda güçlü olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Ne zaman ülke ve millet olarak zayıf düşüp kan kaybettiysek, o zaman kendi vatanımızda bile beka tehdidiyle karşı karşıya kaldık.

Ülkemiz uzun yıllar boyunca kriz sarmalından maalesef çıkamadı. Hükümetlerin ortalama ömrünün 1.5 yılı bile bulmayan tablodan zaten başka bir sonuç beklenemezdi. Türkiye'yi içine düştüğü istikrarsızlık ve kriz girdabından biz kurtardık.

"VERİLER DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU İSPAT EDİYOR"

Zaman zaman kasislerle karşılaşsak da hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Çevremizde yaşanan onca sıkıntıya, gerilime, savaşa rağmen rotamızdan sapmadık. Bizim için zorlu geçen 2023 yılında açıklanan her veri doğru yolda olduğumuzu ispat ediyor.

Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4.5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü. Milli gelirimiz ilk kez 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bunu ekonomiyi konuşanlar, kişi başına milli gelir 13 bin doları buldu diye konuşmuyor. Şubat ayında 21.1 milyar dolarla en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Bunları niye konuşmuyoruz?

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Milletimizin aşına, ekmeğine kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamakta kararlıyız. Yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe sahip olacağız.

"HALİÇ KOKMUYORSA BİZİM SAYEMİZDE"

İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik, ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi CHP'den almıştı. O zaman İstanbul çöp, çukur, çamurdu. Şu andaki Haliç kokmuyorsa bizim sayemizdedir. Şu andaki mevcut başkan temelsiz temel atma törenine gitti. Bunlar bu işten anlamaz.

Sancaktepe'de metronun açılmış olan kuyusunu doldurdu. Yapmazlar, yapamazlar. Bunların geçmişinden bugüne attıkları bütün adımlar yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Bunlarda böyle bir aşk yok. Bizde ise yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yolu ile ülkeyi kalkındırmak var. Biz İstanbul'a aşığız.

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir'i de bu heyete katmak suretiyle Türkiye'ye yeni bir heyecan getirmek istiyoruz. İstanbul'u muradına kavuşturarak Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetinde tekrar zirveye taşıyacağız.