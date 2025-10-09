Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde yer alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını söyledi. Erdoğan, anlaşmaya uyulup uyulmadığını sahada denetlemek için Türkiye'nin görev gücünde yer alacağını da açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.
Erdoğan, uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyleyerek "Bugün de imzalar atıldı. Şarm El Şeyh’de yürütülen, Türkiye olarak katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.
"AMACIMIZ SOYKIRIMIN DURMASI"
Bundan sonra acil olarak insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir." diye konuştu.
"MADDELERİN UYGULANMASINI HARFİYEN TAKİP EDECEĞİZ"
"Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak biz de yer alacağız." diyen Erdoğan, anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin uygulanmasını harfiyen takip edeceklerini ifade etti.
"İMAR FAALİYETLERİNE DESTEK OLACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı, Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacaklarının da altını çizdi.
"ÜÇ YILDA MEZUN OLABİLME İMKANI SUNACAK YAPISAL REFORM"
Ankara'da yükseköğretim akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde reform konusuna da değindi.
Yeni dönemde ders planlarının sadeleştirileceğini belirten Erdoğan, "Öğrencilerimizin projeler geliştirebilecekleri uygulama ve araştırma temelli öğrenme modellerini hayata geçireceğiz. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize üç yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır." dedi.
"TÜRKİYE-SURİYE DOSTLUK ÜNİVERSİTESİ ŞAM'DA KAPILARINI ÖĞRENCİLERE AÇACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi'nin de çok yakın bir zamanda Suriye'nin başkenti Şam'da kapılarını öğrencilere açacağını açıkladı.
