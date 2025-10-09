Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze görev gücünde yer alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.

Erdoğan, uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyleyerek "Bugün de imzalar atıldı. Şarm El Şeyh’de yürütülen, Türkiye olarak katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"AMACIMIZ SOYKIRIMIN DURMASI"



Bundan sonra acil olarak insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir." diye konuştu.