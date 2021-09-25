Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2021'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Atalarımız er giden işine geç giden boşuna diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bu muhteşem atmosfer kendini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı. Milli teknoloji hamlesinin nişanesi olan TEKNOFEST için seferber oldular. Her kesimden insanımıza bu gurur tablosunu yaşattılar.

Gençlerimiz her sene teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Burada sergilenen her proje takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var.

Varsın birileri gençlerimizi tanımak yerine harflerle kategoriye ayırarak tanımlamaya çalışsın. Vizyon ve ufuk çizmek yerine kısır gündemlere alet etmeye çalışsınlar. Bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine siyasi hırslar uğruna kutuplaştırma derdine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin onları harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir ufka sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Rabbime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için şükrediyorum.

2018'den bu yana TEKNOFEST'teki yartışmalara başvuranların sayısı 10 kat artışla 200 bini buldu. Gençlerimizi dünyanın en ileri, en yeni teknolojilerine hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz.Azerbaycan'dan başlamak üzere dost ve müttefik ülkelerde de TEKNOFEST düzenleyeceğiz."