Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda konuşuyor.

Haberler 19.05.2022 - 19:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın. 

Ülkemizde her dönem de maalesef gençlerimizi birbirine düşüren senaryolar sergilenmiştir. 

Biz gençlerimizi kucaklayan bir anlayışla 'nin önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk. 

15 Temmuz darbecileri karşılarında işte bu gençliği buldu.

Faal sporcularımızın içinde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak daha nice gençler olduğuna inanıyorum. 

Gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor.

Beni mutlu eden, gençlerimizin yüzünde gördüğüm umut, heyacan ve kararlılıktır. 

Açtığımız üniversitelerle, taleple kontenjanı aynı seviyeye getirdik. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. 

Batıda ne varsa Doğuda da o olacak dedik ve biz bunu başardık. 

Gençlerimizin temsil talebi vardı, seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. 

Gençlerimiz ne istiyorsa, biz onu hayata geçirecek imkanları sağladık. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...