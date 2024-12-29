Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye başsağlığı mesajı

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Dostumuz Kore Cumhuriyeti’ndeki Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür.



Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?



Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan iki mürettebat üyesi kurtumayı başardı.

