Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı. "Türk, Kürt, Arap arası kardeşliği bozdurmayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ve bundan sonrasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın mesajlarını NTV Ankara Muhabiri Ahmet Örsoğlu canlı yayında aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası tehditlere karşı tüm önlemlerin alındığını anlattı.

"YPG'NİN TEMİZLENMESİ ÖNEMLİ"

Erdoğan, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'de barış ve huzur açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtip “Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı, terör örgütünün anlamsız talebine karşı Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğine de dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN SDG'YE 10 MART MUTABAKATI UYARISI

Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nı da hatırlatan Erdoğan, “Halep'teki olaylar 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması doğrultusunda tarihi bir fırsat sundu.” diye konuştu.

HALEP'TE KONTROL TAMAMEN ŞAM'DA, SON YPG/SDG UNSURLARI DA KENTTEN GÖNDERİLDİ

Suriye'nin Halep kent merkezindeki operasyonlar tamamlanmıştı. Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un da kurtarıldığını duyurmuştu. Terör örgütü mensupları tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderilmişti.

ÇATIŞMALAR NASIL ALEVLENMİŞTİ?

2025'in Mart ayında SDG ve Şam yönetimi, SDG unsurlarının 2025 sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak yıl bitse de bu entegrasyon sağlanamamış, bölgedeki SDG unsurlarıyla Şam yönetimi yeniden çatışmaya başlamıştı.

6 Ocak'ta yeniden başlayan çatışmalar büyümüş, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonla Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi Halep'in SDG kontrolündeki mahallelerini bu unsurlardan arındırmıştı.

Operasyonun tamamlandığını duyuran Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un da kurtarıldığını duyurdu. Örgüt unsurları tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi. Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG'nin çatışmalarında en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.