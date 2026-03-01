Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı: İran halkına başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için bir paylaşımda bulundu. İran halkına başsağlığı dileyen Erdoğan taziyelerini iletti.

Erdoğan, bölgedeki çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

“TÜRKİYE OLARAK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ



İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail'in saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, torunu, gelini ve damadıyla beraber öldürüldüğünü duyurdu.

28 Şubat'ta başlayan hava saldırılarında Hamaney'in konutunun bombalandığı uydu kameralarıyla görüntülenmiş, Hamaney'in akıbeti hemen belli olmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in öldüğünü öne sürmüş, bu açıklamalardan birkaç saat sonra da İran medyası olayı doğrulamıştı.