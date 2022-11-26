Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen, "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.



''HAREKATLARLA ÜLKEMİZİ, SINIRLARI ÖTESİNDEN BAŞLAYARAK GÜVENLİ HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ''



Konuşmasına, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dileyip alandakilerden şehitler için Fatiha okumalarını isteyerek başlayan Erdoğan, "'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.



BARINAKTAKİ VAHŞETE TEPKİ



Konya'daki barınakta köpeğin vahşice öldürülmesine de sert tepki gösteren Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde aslında ülkemizin en modern tesisi olan, belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır" dedi.



Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanların da insanlara Allah'ın bir emaneti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Onlardan elbette istifade edeceğiz. Ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün peygamberimiz, yanında sahabeyle bir köpek cesedinin yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin şu ifadeleri bize ibreti alemdir. Diyor ki Allah'ın Resulü, 'Ah, dişleri ne kadar güzel?' Nereden nereye...

İşte biz, hayvana bu şekilde yaklaşan, bakan bir dinin, bir inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak başka aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan tüm Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse bundan şüphe etmesin."