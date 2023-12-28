Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ziyarette Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol eşlik etti. Erdoğan ayrıca, AK Parti eski Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.
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