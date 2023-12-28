Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti - 1

Ziyarette Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol eşlik etti. Erdoğan ayrıca, AK Parti eski Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

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