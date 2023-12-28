Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Ziyarette Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol eşlik etti. Erdoğan ayrıca, AK Parti eski Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

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