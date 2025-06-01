Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na gönderdiği mesajda "Türk Hava Kuvvetlerimiz bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajını "Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.