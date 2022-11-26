Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayvan barınağındaki vahşete tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen ''ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni''nde konuştu.

Gözler Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni kara harekatına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

Erdoğan, "Harekatlarla sınırlar güvenli hale gelecek" dedi. Cumhurbaşkanı, Kuzey Irak'ta şehit olan 3 asker için de başsağlığı diledi.

Konya'da hayvan barınağındaki vahşet görüntülerine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kimse hayvanlara eziyet edemez'' diyerek konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''ADIM ADIM SINIRLARI GÜVENLİ HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ''



''Pençe-Kilit'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız

BARINAKTA KÖPEĞE ŞİDDET



Aslında ülkemizin en modern tesisi olan belediyemizin hayvan barınağında görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.

''KİMSE HAYVANLARA EZİYET EDEMEZ''

Kimse hayvanlara eziyet edemez. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlara asla eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız.''