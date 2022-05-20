Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İstanbul'un şu an Belediye Başkanlığı'nı üstlenen kişinin bu alanda atılmış bir adımı var mı? Gelin bu tür eserler yapın. Bir suyu açmakla biz hizmet ettik diyemezsin. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın, bu tür şeyleri yapın biz de sizi alkışlayalım.

Darülaceze hayırseverlerin bağışlarıyla ilerleyen bir yerdir. En büyük desteği devletin yanında bağışçılardan da bekliyoruz.

Bireylere değer vermek önemlidir. Ama bunlar sadece günü kurtarır. Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir yapı olmadan, bunlar geleceği kurtarmaya yetmez.

Engellilerimiz, yaşlılarımızı, kimsesiz çocuklarımızı sosyal çatımız altında yaşatmak isteğimiz.

Darülaceze sosyal hizmet şehri bittiği anda dünyada bu işin tek örneği olacak.

Bugün Türkiye dünyanın en iyi işleten, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip devletidir, ülkemiz gibi başka bir örnek yok.

Aile yapısındaki aşınma, değerlerimizin geleceğinde bir belirsizliğe yol açmıştı.

Huzurevinde kalan yaşlılarımızın büyük bir kısmının iyi gelirli çocuklara sahip olmaları düşündürücüdür. Eğitim önce ailede başlar, ana karnında başlar. Okul tek başına bunu yapamaz. Ailede atılan temelin üstünden inşasını yürütür.

Batı tarzı bir refah anlayışı için köklerimizle bağımızı koparmayacağız.

İstanbul'a yakışır bir şekilde Fetih Şenliğini bu yıl Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız."