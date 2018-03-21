Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İhsanoğlu'nu telefonla arayan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel Güvenlik, Bölgesel Barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı. Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhsanoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Anadolu AjansıTürkiye
Erdoğan, geçen hafta kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.