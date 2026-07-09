Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan bugün ilk olarak Beştepe'de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti.

Beştepe'deki kabulde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.

Görüşmede Türkiye -Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacağımıza inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında iş birliğimizi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu’nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform’un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğimizi belirtti.