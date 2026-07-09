Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme
09.07.2026 12:18
Son Güncelleme: 09.07.2026 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrasında da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugün Slovakya Cumhurbaşkanı ile Karadağ Başbakanı'nı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan bugün ilk olarak Beştepe'de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti.
Beştepe'deki kabulde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.
Görüşmede Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacağımıza inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında iş birliğimizi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu’nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform’un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğimizi belirtti.
Beştepe'deki görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İKİNCİ GÖRÜŞME SLOVAKYA CUMHURBAŞKANI İLE
Beştepe'deki ikinci görüşme Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile gerçekleşti.
Liderler, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Slovakya’nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki iş birliği potansiyellerini değerlendirmemizin, iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti.
Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- Cumhurbaşkanımız, NATO’nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği’nin savunmaya yönelik çabalarının NATO’yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna’daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiğimizi, Gazze’de huzur ve istikrarın tesisi, insani felaketin bitirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalıştığımızı belirtti."