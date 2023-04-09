Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ilk gözlem uydu olan İMECE'ye ilişkin paylaşım yaptı.
Yerli ve milli imkanlarla üretildiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imksnlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023
Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qlviJ8LAKk