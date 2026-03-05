Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi: "Çatışmaların uzaması bölgeyi zorlu süreçlere sokabilir"
05.03.2026 17:00
Son Güncelleme: 05.03.2026 17:02
İki liderin görüşmesinde İran'daki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'da süren çatışmaların uzamasının bölgeyi zora sokabileceği uyarısını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
“ÇATIŞMALARIN UZAMASI BÖLGEYİ ZORLU SÜREÇLERE SOKABİLİR”
Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.
Bölgedeki çatışmaların Türkiye tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Erdoğan, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceği uyarısında bulundu.
Erdoğan, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını kaydetti.